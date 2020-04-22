Savaş gemilerinden İstiklal Marşı okunacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, sahillere en yakın mesafeye demirleyen Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinde saat 21.00'de İstiklal Marşı okunacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne ait 31 gemide yarın saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacağı bildirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 31 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacak. pic.twitter.com/mc93r992ra— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2020
Bakanlığın açıklamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 31 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacak." ifadeleri kullanıldı.