Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne ait 31 gemide yarın saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacağı bildirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 31 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacak. pic.twitter.com/mc93r992ra — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2020

Bakanlığın açıklamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 31 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacak." ifadeleri kullanıldı.