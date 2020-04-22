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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, COVID-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:40
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