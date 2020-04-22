Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisi sürüyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İki liderin görüşmesinde COVID-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.