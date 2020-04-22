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Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisi sürüyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
İki liderin görüşmesinde COVID-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: son dakika erdoğan mirziyoyev covid-19Son Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:14
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