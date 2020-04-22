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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplandı.
Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nda, koronavirüs ile mücadelede son durum ele alınacak.
Vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek. Yeni önlemler de masada olacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19 bilim kuruluSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:02
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