23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı bir yöntemle de olsa coşku ile kutlanacak.

İletişim Başkanlığı, “Türkiye’nin Çocukları” temasıyla bayramın kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı. Görüntülerde ailelerine kutlama için Türk bayrakları veren çocuklar yer aldı.

İletişim Başkanlığı paylaştığı klip ile herkesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.