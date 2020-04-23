Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını ve 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımla kutladı.

Erdoğan, paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan videoda çocuklara seslenerek şunları dile getirdi:

"Yarınlarımızın umudusunuz"

"Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur. Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtların ufkumuzu kararttığı bu dönemde dünyayı değiştiren yegane şey siz çocukların tebessümüdür. Sizler geleceğimizin teminatı yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız.

"Daha adaletli bir dünyayı siz kuracaksınız"

Çocuk olmak coşkulu olmak, dünyaya hep saf duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir. İnşallah sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim adamı, öğretmen, mühendis, hukukçu, iş adamı veya başka konularda olacaksınız. İşte o zaman geriye kalan eksikleri giderecek, sizlerden sonra gelecek nesiller için daha güzel daha adaletli bir dünyayı siz kuracaksınız.

23 Nisan Milli Egemenlik ve çocuk bayramınızı tebrik ediyorum. 23 Nisan’ı armağan eden cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ailenizle öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla birlikte nice güzel bayramlar diliyorum."