Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ramazanda uygulanacak denetimler ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleriyle ilgili konuştu.

Bakan Pakdemirli, özellikle ramazanda tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verileceğini söyledi.

Ramazan paketlerinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerini titizlikle kontrol edeceklerini belirten Pakdemirli, "Sokaklarda, fırın önlerinde ve pazar yerlerinde ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi gıda maddelerinin satışının yapılması engellenecek." dedi.