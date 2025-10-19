Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.10.2025 17:06

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı

Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu ile ilgili NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

