Gündem
19.10.2025 15:47

İletişim Başkanı Duran'dan Afganistan-Pakistan ateşkesi mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin, Türkiye'nin, başta iki kardeş ülke arasında olmak üzere, çatışma ve gerginlik bölgelerinde taraflar arasında karşılıklı güvenin tesisi, ihtilafların giderilerek barışın kalıcı hale gelmesi için desteğini sürdüreceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran’dan Afganistan-Pakistan ateşkesi mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında varılan ateşkesin, bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Tarafların ortak akıl ve diyalog zemininde buluşması, gerginliğin yerini işbirliğine bırakması, bölgesel huzur ve refah için önemli bir adım oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, başta iki kardeş ülke arasında olmak üzere, çatışma ve gerginlik bölgelerinde taraflar arasında karşılıklı güvenin tesisi, ihtilafların giderilerek barışın kalıcı hale gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Pakistan Afganistan
