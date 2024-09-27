Emine Erdoğan'dan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sıfır Atık Hareketi'nin 7 yıldır insanlığa umut eken bir nefes olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Doğayı emanet bilen milletimizin gayretleri, Bakanlığımız ve Kurumlarımızın özverisiyle Türkiye, bu küresel uyanışın öncüsü haline geldi. Her adım, toprağa dokunan bir sevgi, her geri dönüşüm bir dirilişti." dedi.

BM Genel Kurulu Kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle dünyada yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yükselen bu iyilik çağrısının, sınırları aşarak geleceği yeşerttiğini vurguladı.

"Gelecek kuşaklarımız için mücadeleye devam ediyoruz"

Erdoğan, "Ortak evimiz dünya için her coğrafyadan 'Ben de varım!' diyen gönüllülerle birlikte, geleceğimizi koruma sözü verdik. Her çaba, tabiatın sessiz duasına dönüşürken, gelecek kuşaklarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Yeryüzüne kulak veren tüm doğa dostlarını Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalamaya, bu mücadeleye destek olmaya çağırıyorum. Sıfır Atık hareketinin 7’nci yaşı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.