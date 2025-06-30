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Gündem
TRT Haber 30.06.2025 10:25

Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kararlarıyla, bir çocuğun her gününü bayram gününe çeviren koruyucu ailelere teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere teşekkür mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla '30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Koruyucu ailelerin, çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrı düşmüş bir çocuğa kalplerini açtığını, ulvi bir duyguyu deneyimlediğini belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

 

"Sevgili koruyucu ailelerimiz, çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrı düşmüş bir çocuğa kalbinizi açtınız, ulvi bir duyguyu deneyimlediniz.

"Kararınızla bir çocuğun her gününü bayram gününe çevirdiniz"

Kararınızla bir çocuğun her gününü bayram gününe çevirdiniz. Temennim, kimsesiz bir yavrumuza aile olmayı seçmekle beraber, manevi dünyanıza doğan güneşi tüm çevrenizle paylaşmanız. Böylelikle tecrübelerinizden istifade eden güzel yüreklerin, nice yavrumuzu hasret duyduğu sıcak yuvalara kavuşturacağına canıgönülden inanıyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nüzü kutluyor, her bir koruyucu ebeveynimize ve 81 ilimizdeki Gönül Elçilerimize teşekkür ediyorum."

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Emine Erdoğan Koruyucu Aile
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