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Gündem
TRT Haber 30.06.2025 07:40

Kabine bugün toplanacak

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem başlıkları arasında 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları olacak.

Kabine bugün toplanacak

Kabine, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki toplantıda öncelikli başlığın, ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak.

En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin değerlendirme yapılacak. Enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde gelecek.

Anayasa Hazırlık Komisyonu

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak.

Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci

Kabine'de terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşananlar görüşülecek.
Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin görüşlerini dile getirecek.

İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisi

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin ardından İran'ı hedef alan saldırıları ile savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar da masada.

Ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.  

ETİKETLER
Anayasa Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Gazze İsrail Recep Tayyip Erdoğan Terörle Mücadele
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