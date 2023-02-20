Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Acımız tazeyken Hatay'da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen deprem haberinden derin bir üzüntü duydum. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını ümit ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum."
Etiketler: Emine Erdoğan Deprem Hatay
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