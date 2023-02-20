Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldi. Sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandı.

İlk andan itibaren ekiplerimiz Bakanlarımız hatta Cumhurbaşkanımız sahadalardı. Anında müdahaleler gerçekleşti.

Şuana kadar 28 ihbar mevcut bizde ve her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Yine hastanelere getirilen 8 yaralımız var.

[Deprem bölgesindeki vatandaşlar]



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz. pic.twitter.com/XmCgAehqfH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023

İhbarları değerlendirdikten sonra kamuoyuna milletimize bilgileri açıklayacağız.

Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük.

Vatandaşlarımıza tekrar hasarlı binalara girmemelerini özellikle gerek eşya almak için, gerek kontrol etmek için özellikle hasarlı binalarını girmemeleri konusunda rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı sevenlerinizi düşünün milletimizi düşünün.

Ayrıntılar geliyor...