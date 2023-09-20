Emine Erdoğan'dan dünyaya "çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio’nun ev sahipliğinde BM’de düzenlenen “Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü"nü anma programına katıldı.

Bio’nun özel davetine icabet eden Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Yeryüzünün bütün çocuklarını kendi çocuklarımız bilerek dehşet verici eylemlerin son bulması için güç birliği yapmalıyız." dedi.

Emine Erdoğan, "Evlatlarımızın iyiliği için mücadele eden yüce gönüllü insanlarla geçen her anın, ömür defterime bir hazine olarak eklendiğini, yüreğimin en derininde hissediyorum." diye konuştu.

"Çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana gelebilmesi dahi, vicdanlarda onulmaz yaralar açıyor." diyen Erdoğan, çocukların maruz kaldıkları sömürünün, onların hayatını ömür boyu etkilediğini dile getirdi.

Emine Erdoğan, "Bu insanlık suçu, kötü huylu bir tümör misali, ne yazık ki bütün toplumlarda ve dünyanın her yerinde gün geçtikçe yükseliyor, dahası organize bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki gelişmelere değindi

Türkiye'de çocukların sağlıklı yetişmeleri için ortaya konan çabalarla ilgili Emine Erdoğan, "Çocuklar ve toplumdaki tüm kırılgan gruplar için, pozitif ayrımcılık yapılmasına imkan verecek yasaları çıkarabilmek adına 2010 yılında anayasa değişikliğine gidilmiştir." dedi.

Bir çocuğun en iyi korunabileceği yerin evi olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Devlet ve toplum ne kadar hassas ve hatta daima tetikte davransa dahi, bir çocuğun en iyi korunabileceği yer, sevecen ve güvenli bir aile ortamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Ne yazık ki günümüzde çocuklarımızı, ellerinde teknolojik aletlerle, sanal alemlerde yalnız bırakmak bile, refakatsiz her ortam kadar tehlikelidir. Aileleri bilinçlendirmek ve her türlü ifsada karşı korumak, bu nedenle vatan sınırlarını korumak kadar elzemdir." diye konuştu.

Programda Emine Erdoğan’ın yanı sıra Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio, Vatikan Küçüklerin Korunması Komisyonu Başkanı Sean O'Malley, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid de konuşma yaptı.