Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Babalar Günü'nü kutladı.



Erdoğan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz.

Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklerimize rahmet diliyorum.

Günün vesilesiyle, bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm Koruyucu Babalarımıza fedakârlıkları için teşekkür ediyorum."