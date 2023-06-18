Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.06.2023 12:13

Bakan Kacır: HGK-82 sistemi tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayiinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır: HGK-82 sistemi tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Akıncı'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını hatırlattı. Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

AKINCI'dan HGK-82 ile başarılı atış
AKINCI'dan HGK-82 ile başarılı atış

Her türlü hava koşullarında kullanılabiliyor

Kacır, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82’nin mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz."

"SAGE'de önemli projeler üretiyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bir başarıya daha tanık olduklarına dikkati çekerek, "Özellikle TÜBİTAK SAGE'de çok önemli projeler yürütüyoruz. Projelerdeki ilerlemeler göğsümüzü kabartıyor. Yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için oldukça önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılında, TÜBİTAK'ın 60. yılında bu gururla önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Baykar Tübitak Mehmet Fatih Kacır
Sıradaki Haber
TBMM'nin bu haftaki mesaisi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Kocaeli'de sağanak: Dere taştı, yollar su altında kaldı
13:14
MSB'den Babalar Günü'ne özel klip
12:51
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist sınırda yakalandı
12:38
Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı
12:29
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
12:11
Ankara'da böcek ilacı kaynaklı ölüm: Ölçümler devam ediyor
Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor
Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
MSB'den Babalar Günü'ne özel klip
MSB'den Babalar Günü'ne özel klip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ