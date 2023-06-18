Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.06.2023 11:12

TBMM'nin bu haftaki mesaisi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir mesai bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammı nedeniyle Meclis'te olacak. AK Parti'de yürütülen çalışmaların tamamlanarak teklifin bu hafta komisyonlara gelmesi bekleniyor.

TBMM'nin bu haftaki mesaisi belli oldu

Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde...

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler,Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak.

Çalışan ve emekliler için düzenleme bekleniyor

Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı için gözler Meclis'te...

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Komisyonlarda görev alacak vekiller seçilecek

Meclis'te geçen hafta divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı.

Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

ETİKETLER
TBMM
Sıradaki Haber
Asgari ücrette ikinci görüşme yarın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Mardin'de YKS'ye geç kalan adayları jandarma yetiştirdi
11:41
Kargo paketinde 76 tarantula ele geçirildi
11:38
THY hizmet sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu
11:16
Filipinler’de feribot açık denizde alev aldı, yolcular kurtarıldı
11:00
Antalya'da tur midibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
11:32
Şoförüyle tartıştığı İETT otobüsünün camına kaskla vurdu
Ukrayna'da su baskınında evsiz kalan Vasilivka köyü sakinleri yardım bekliyor
Ukrayna'da su baskınında evsiz kalan Vasilivka köyü sakinleri yardım bekliyor
FOTO FOKUS
Şoförüyle tartıştığı İETT otobüsünün camına kaskla vurdu
Şoförüyle tartıştığı İETT otobüsünün camına kaskla vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ