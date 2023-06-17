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Gündem
TRT Haber 17.06.2023 22:56

Lütfi Kırdar'ın Yassıada'daki son sözleri ilk kez yayınlandı

'Yeter! Söz Savunmanın' belgeseli ezber bozmaya devam ediyor. Üçüncü bölümde Yassıada'daki duruşmada hayatını kaybeden Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'ın son sözleri ilk kez yayınlandı. Divan Başkanı Salim Başol'un adeta ölüme davetiye çıkaran sorularına Kırdar'ın yorgun kalbi yenik düşüyor.

Lütfi Kırdar'ın Yassıada'daki son sözleri ilk kez yayınlandı

Eski Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar’ın son sözleri ilk kez izleyiciyle buluştu.

Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başol’un adeta ölüme davetiye çıkaran sorularına karşı Kırdar’ın ayakta verdiği cevaplar ‘Yeter! Söz Savunmanın’ belgeselinde yayınlandı.

Kırdar Yassıada'da ölüme yürüdü

Ölmeden üç gün önce ailesine yazdığı mektubun orijinali de ilk kez belgeselde yer aldı. Lütfi Kırdar’ın oğlu Üner Kırdar ise darbecilerin babasının cenazesinden bile nasıl rahatsız olduklarını anlattı.

Kalbi yorgundu… Buna rağmen ‘vazifeye’ günlerdir tutsak olduğu ada şartlarında hazırlanıyordu. İddianamede 12 nci sıradaydı. Bakan arkadaşları “anayasayı ihlal etmedik” dedi. 17 Şubat 1961 tarihli 15.45’te başlayan üçüncü celsede söz sırası artık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Lütfi Kırdar’daydı.

Mahkeme salonundaki son sözlerini ekranlara taşıdı.

Darbe mahkemesinde şehit oldu

Divan Başkanı Salim Başol’un soruları bitmek bilmedi. Kırdar, ölüme davetiye çıkaran o sorulara ayakta yanıt verdi.

Belgeselde oğlu Üner Kırdar'ın röportajı da yer aldı. Darbecilerin babasının naaşına yaptığı zulmü anlattı.

Lütfi Kırdar ölmeden 3 gün önce ailesine mektup kaleme aldı. 10 satıra sığdırmak zorunda kaldığı mektubun orijinali ilk kez yayınlandı.

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Darbe Yassıada
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