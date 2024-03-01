Emine Erdoğan'dan Antalya'da ikili temaslar

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan IFRC Başkanı Forbes ile görüşen Emine Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Forbes'i tebrik etti, güçlü kadınların karar alıcı noktalarda olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, insani yardım için Gazze'de bulunan görevlileri de hedef alan İsrail'in katliamları ve bölgeye yapılacak yardımlar ele alındı.

Forbes'ten IFRC'nin Gazze konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, yardımlar konusunda Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu için ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldik.



Yeni görevi için tebrik ederek, Federasyon’un Gazze’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar ve yardımların nasıl ulaştırıldığı hakkında… pic.twitter.com/krk5hMMJpW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 1, 2024

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de İsrail bombalarının hedefi olup yaralanan masum çocukları Türkiye'ye getirerek tedavilerini üstlendiklerini anlattı.

Kate Forbes de ateşkesin sağlanmasıyla önemli bir partner olarak gördükleri Türk Kızılay ile yardımları bölgeye ulaştırmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Forbes, Emine Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Gazze için yükselttiği sesin çok güçlü ve kıymetli olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, zor dönemlerde, canı pahasına vicdanlarıyla hareket eden tüm Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerini tebrik etti, Gazze'de insani yardımları ulaştırırken hayatını kaybeden Kızılay gönüllülerini andı.

Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sachs ile Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Hareketi'ne dair değerli bilgiler aktaran Sachs ile işbirliği alanlarını ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'de yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Emine Erdoğan, katkıları nedeniyle Sachs'a teşekkür etti.