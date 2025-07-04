Emine Erdoğan, Vatikan'da konferansa katıldı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplumu yakından ilgilendiren meselelerin ele alındığı Etik Çok Taraflılık temalı oturumda, herkesin sesinin duyulduğu ve eşit değere sahip olduğu bir dünyanın formüllerini Türkiye perspektifi ile paylaşma imkanı buldum." ifadelerine yer verdi.

Davetleri için Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne teşekkür eden Erdoğan, buluşmanın barışa, umuda ve daha adil bir geleceğe vesile olmasını diledi.

Uluslararası toplumu yakından ilgilendiren meselelerin ele alındığı Etik Çoktaraflılık temalı oturumda, herkesin sesinin duyulduğu ve eşit değere sahip olduğu bir dünyanın formüllerini Türkiye perspektifi ile paylaşma imkanı buldum.



Nazik davetleri için Papalık Sosyal Bilimler… pic.twitter.com/3kgshRQf5I — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 4, 2025

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz yeryüzü safrasının etrafında toplanmış büyük bir insanlık ailesinin mensuplarıyız. O yüzden dünyaya "ortak evimiz" diyoruz. Türkiye olarak dünyaya Anadolu'nun irfan penceresinden bakıyoruz. İnsanlığa asırlara yayılan tarihsel deneyimimizin rehberliğiyle yaklaşıyoruz. Türkiye'nin yardım elini din, dil, ırk, bölge ayrımı gözetmeksizin Myanmar'dan Somali'ye, Yemen'den Ukrayna'ya kadar dünyanın dört bir yanına uzattık. Çünkü Anadolu farklı seslerin muhteşem bir insanlık şarkısına dönüştüğü kadim bir yurttur.

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde geldiğimiz noktaya baktığımızda insanlık ailesinin alarm verdiğini görüyoruz. Gazze'de ölen ve isimleri 1516 sayfalık bir ölüm raporu listesini dolduran kadınlar, erkekler, çocuklar ve yok olan aileler... Bu raporun 27 sayfasında yer alan henüz birinci yaş gününü kutlamamış bebekler... İşte bunlar bize müreffeh bir dünya vaat eden sistemlerin bozulduğunun belirtileridir.

İnsan hayatına verilen değer her coğrafyada eşit olmadığı gibi maalesef ön koşullara da tabi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirdiği bir mesajı var. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Bu mesajı dünyanın geride kalmış mazlumlarının manifestosudur. Büyük bir küresel adalet çağrısıdır. Tüm insanları amasız, fakatsız ve istisnasız olarak önemsemeye, Herkesin menfaatini kendi menfaatimiz gibi gözetmeye davet eden bir vizyondur. Dilerim ki bu vizyon dünyaya baktığımız ortak penceremiz olur.