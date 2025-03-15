Emine Erdoğan: Tek dileğimiz, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında bugünkü iftar sofrasının baş misafirlerinin, devlet himayesindeki çocukların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın"

"Bu akşamki iftar soframızın baş misafirleri, devletimizin himayesindeki çocuklarımızdı. Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi… Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk.Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün.

Bu özel buluşma vesileyle devlet himayesindeki tüm çocuklarımızın, koruyucu ailelerinin kalbinde, kendini ait hissedeceği yuvası ile buluşmasını temenni ediyoruz. Yolları açık, başarıları daim olsun".