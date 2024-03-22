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Gündem
AA 22.03.2024 14:38

Emine Erdoğan: Suyumuza sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" dedi.

Emine Erdoğan: Suyumuza sahip çıkalım
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım."

 

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