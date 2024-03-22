Pamuk üreticilerine destek ödemeleri bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yumaklı, AK Parti'nin tek amacının millete hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık şehirlerinden olduğunu belirten Yumaklı, Bakanlık olarak her zaman üreten ve yetiştiren çiftçinin yanında olduklarını dile getirdi.

22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğunu hatırlatan Yumaklı, Şanlıurfa'nın suyun kıymetini iyi bilen illerden biri olduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer, güçlü tarım için de bizim su ve sulama açısından bütün unsurlarıyla hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Şanlıunfa'ya son 22 yılda 205,5 milyar liralık tarımsal yatırım ve desteğin söz konusu olduğunu, özellikle tarımsal desteklerin 2023 itibarıyla 37 kat arttığını belirten Yumaklı, "Süt üretiminde yüzde 229 artış oldu son 22 yılda. Arı kovanının sayısı 8 binden 206 bine çıktı yani 26 kat arttı. Yine iç sulardaki balık üretimi 19 kat arttı. 5 barajımız 4 göletimiz ve 41 sulama tesisimiz var. 3,3 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Ayrıca bir HES yaptık. Şimdi Şanlıurfa'da yaklaşık 9,4 milyon dekarlık 9 ova da yine koruma altına alınmış oldu. 2024 yılı yatırım programındaki 55 milyar lira maliyetli 164 adet su ve sulama tesisini Şanlıurfa'mıza kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam 29 milyon lira kaynağı olan 5 yeni projemizi bitkisel üretimi geliştirmek üzere yine Şanlıurfa'ya ayırmış durumdayız." dedi.

Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'nin öncü şehri olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Biliyorum Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Şimdi tek hedefimiz bundan sonra ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.' Daha fazla çalışmamız gerekir. Daha fazla yatırım yapmamız gerekir."

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'e destek isteyen Yumaklı, "31 Mart'taki amaç sadece seçim kazanmak değil. Bunu defaatle ifade ediyoruz. Bizler gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir anlayışın mensuplarıyız. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılını inşa etmek adına umutları en yükseğe çıkarmak diğer açıdan da amacımız. Bunun için son haftadayız. Şanlıurfa için çok zor bir hadise değil bu. İnşallah Ak belediyeciliğe devamla ilgili Şanlıurfa kararını verecektir." ifadelerini kullandı.