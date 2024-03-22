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Gündem
AA 22.03.2024 11:48

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarına, 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi.

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta düzenlenen törende, şehit ve gazilerin vatan, birlik ve beraberliği korumak adına büyük fedakarlıklar gösteren kahramanlar olduğunu ifade ederek, tüm kahramanları şükranla ve rahmetle yad etti.

Her emanetin kıymetli olduğunu ancak şehitlerin emanetleri ve gazilerin en kıymetli değerleri olduğunu kaydeden Göktaş, "Onların emaneti vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır. Onların emaneti siz kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazileri hayatın her alanında desteklediklerini belirten Göktaş, eğitimden sağlık hizmetlerine, sosyal haklardan ücretsiz seyahat hakkına kadar pek çok alanda hizmetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini anlattı.

İstihdam hakkının kapsamı genişletildi

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sağlanan haklardan birinin de kamuda istihdam hakkı olduğunu dile getiren Göktaş, 2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin yakınlarına ve gazilere tanınan istihdam hakkının kapsamını genişlettiklerini anımsattı.

Terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istihdam hakkı sağladık. Bunun yanı sıra istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malullerine de bir istihdam hakkı tanıdık. Ayrıca terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara da bir istihdam hakkı tanıdık. Bu kapsamda bugün yaptığımız 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacak."

"Aldığınız bu emaneti inşallah en güzel şekilde temsil edeceksiniz"

Ataması yapılanların da atandıkları kurumda görevlerini hakkıyla yerine getireceklerine inandığını dile getiren Göktaş, "Üstleneceğiniz bu görevler, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, çalışma hayatınızı sürdürmeniz en büyük arzumuzdur. Çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüzle her biriniz aldığınız bu emaneti inşallah en güzel şekilde temsil edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamaları noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla yapıldı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının katıldığı törende, ataması gerçekleştirilenler Bakan Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETİKETLER
Memur Alımı Şehit Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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