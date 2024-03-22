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TRT Haber 22.03.2024 10:00

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Halil Tekin etkisiz hale getirildi

MİT, "terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Halil Tekin etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından takibe alınan terörist Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla terörist Tekin'i etkisiz hale getirdi.

Babası da etkisiz hale getirilmişti

Terör örgütü PKK/YPG'ye 2007'de katılan, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ETİKETLER
MİT PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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