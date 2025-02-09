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Gündem
AA 09.02.2025 12:25

Emine Erdoğan: Sigarayı Bırakma Günü, yarınlar için başlangıç adımı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan: Sigarayı Bırakma Günü, yarınlar için başlangıç adımı olsun

Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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