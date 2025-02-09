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Gündem
TRT Haber 09.02.2025 11:42

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Hava harekatları sonucunda Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Güçlüyüz, kararlıyız. Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."

 

Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceklerini vurguladı.
 

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