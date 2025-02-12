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Gündem
AA 12.02.2025 16:36

Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketi atıksız bir geleceğin anahtarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespit etmesine ilişkin, "2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık hareketi yalnızca bir proje değil, atıksız bir geleceğin anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketi atıksız bir geleceğin anahtarı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy'un, Beyaz Kıta'da buzul ve kumlardan alınan örneklerde mikroplastik tespit ettiklerine dair açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Paylaşımında, dünyanın en saf, en dokunulmamış kıtası olan Antarktika'nın artık sadece buzullarıyla değil, insanlığın ona bıraktığı izlerle konuşuluyor olmasının çok üzücü olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Gözle görünmeyecek kadar küçük ama geleceğimizi tehdit edecek kadar büyük olan mikroplastikler, dünyaya bir kez daha sorun kadar çözümün de küresel olduğunu söylüyor. Tam da bu yüzden 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık hareketi yalnızca bir proje değil, atıksız bir geleceğin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

 

"Temel gayemiz, plastik kirliliğiyle mücadelede bilimsel verileri eyleme dönüştürmek"

Çocuklara çöp yığınları miras bırakmamak için başta Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu olmak üzere mücadelelerini sürdürdüklerini bildiren Emine Erdoğan, "Temel gayemiz, plastik kirliliğiyle mücadelede bilimsel verileri eyleme dönüştürmek ve atıksız yaşamı bir tercih olmaktan çıkarmak. İşte bu nedenle Beyaz Kıta'dan yükselen çığlığın tüm vicdanlarda karşılık bulmasını temenni ediyor, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin değerli bilim insanlarını yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sıfır Atık Emine Erdoğan Antarktika
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