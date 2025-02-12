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Gündem
AA 12.02.2025 13:40

"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine yoğun ilgi

Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirilirken 2 milyon 141 bin site içi arama yapıldı.

"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, dün erişime açılan "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk gün yoğun giriş gerçekleştirildi.

İlk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirilirdi

Siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyarette bulunuldu. Site içi arama sayısı ise bu sürede 2 milyon 141 bine ulaştı.

Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.

Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.

"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine yoğun ilgi

Fiyatlar anlık karşılaştırılabiliyor

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor. Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor.

"Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.

Market fiyatlarını karşılaştırmak için tıklayınız

ETİKETLER
İnternet Market Merkez Bankası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarım Kredi Tübitak
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