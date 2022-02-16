Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Emine Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüs hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını duyurdu.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, tüm hastalarımıza şifa versin."
Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2022
Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin.
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