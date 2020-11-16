Haber Giriş: Kaynak: DHA
Emine Erdoğan, KKTC'nin 37'nci kuruluş yılını kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve değerli eşi Sibel Tatar’a samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve değerli eşi Sibel Tatar’a samimi evsahiplikleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/0e775KQwsH— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 16, 2020
Etiketler: KKTCSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:25
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