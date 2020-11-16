Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve değerli eşi Sibel Tatar’a samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve değerli eşi Sibel Tatar’a samimi evsahiplikleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/0e775KQwsH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 16, 2020