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Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplandı.
Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:12
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