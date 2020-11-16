Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi.

Görüntülere göre, Yunan gemileri ilk olarak düzensiz göçmenleri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itiyor. Mülteciler için korku dolu dakikalar ise bundan sonra başlıyor.

Demir sopalarla plastik botu deliyor, botun çevresine ateş açıyorlar

Gemileriyle içinde çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri bazen havaya bazen de botun çevresine ateş ediyor.

NATO unsurlarının gözü önünde göçmen dramı

Düzensiz göçmenlerin bağırışlarına kulak tıkayan Yunan askerleri, tüm yaptıklarının ardından onları Ege'nin soğuk sularında ölüme terk ediyor. Bu gayri insani faaliyetler ise kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşiyor.

Yardıma yine Türk Deniz Kuvvetleri yetişiyor

Ölüme yaklaşan göçmenlerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişiyor. Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnediklerini bildiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar göçmenlere yardım eli uzatıyor.

Onları Ege'nin soğuk sularından gemilerine alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin sağlık kontrolünü yapıyor, onlara yiyecek veriyor.