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Gündem
AA 19.04.2025 11:03

Emine Erdoğan: Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen Cemre Çarşısı'na ilişkin, "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) dün açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun." ifadelerini kullandı.

"İyilikle Buluşma" etiketiyle yapılan paylaşımda, Cemre Çarşısı'ndan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

 

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