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TRT Haber 19.04.2025 07:52

Uluslararası seviyede aranan 3 kişi başarılı operasyonla Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıslar Gürcistan’dan Türkiye'ye getirildi.

Uluslararası seviyede aranan 3 kişi başarılı operasyonla Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu “dolandırıcılık ” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K., “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ” suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların yakalandığını duyurdu.

Gürcistan’da yakalanan 3 kişi, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurduğu operasyona ilişkin şunları aktardı:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun uluslararası iş birliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

 

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