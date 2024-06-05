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Gündem
TRT Haber 05.06.2024 00:25

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı bugün yapılacak. Emine Erdoğan'ın katılımcılara hitap edeceği toplantıda, kurulun Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesine yönelik faaliyetleri ele alınacak.

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'na hitap edecek

Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin dünyadaki yansımaları sürüyor.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı, bugün yapılacak. Emine Erdoğan, başkanlığını yürüttüğü toplantıda katılımcılara seslenecek.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı için 5 Haziran Dünya Çevre Günü seçildi. Çevrim içi yapılacak toplantıda, kurulun Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesine yönelik faaliyetleri ele alınacak.

Emine Erdoğan himayesinde 2017'den bu yana yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası alanda bilinirliği artıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 2022'de Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin de eş sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oy birliği ile kabul edildi. 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri dünya genelinden önemli isimlerden oluşuyor.
Yabancı lider eşlerinin yanı sıra, siyasi parti başkanı, uluslararası firmalar ve çevre programları yürüten kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ekonomistler de yer alıyor.
 

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