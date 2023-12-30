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Gündem
AA 30.12.2023 15:17

Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımında, "Ateşkes şimdi, barış şimdi" dedi.

Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTekYürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

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Emine Erdoğan Gazze Filistin - İsrail Çatışması İletişim Başkanlığı
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