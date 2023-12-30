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Gündem
TRT Haber 30.12.2023 13:44

Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok miktarda silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirildi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah ve mühimmat oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kilit Operasyonu ile terör inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı oldu. Ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 adet el bombası, 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet tahta dipçik, çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
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