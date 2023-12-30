İstanbul büyük yürüyüşe hazırlanıyor

Yeni yılın ilk günü İstanbul'dan dünyaya güçlü bir mesaj verilecek. Hem 12 askeri şehit eden terör örgütü PKK; hem de 7 Ekim'den bu yana 20 binin üzerinde sivili katleden İsrail lanetlenecek.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. 1 Ocak 2024 günü de İstanbul'da tarihi bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Milli İrade Platformu'nun organize ettiği yürüyüş için Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim camileri ile Eminönü Yeni Cami'de sabah namazında buluşulacak. Şehitler için dua edilecek. Ardından saatler 08.30'u gösterdiğinde camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş başlayacak.

İstanbul, yeni yılın ilk sabahı tarihi bir yürüyüşe ev sahipliği yapacak.



Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla büyük bir yürüyüş düzenlenecek. pic.twitter.com/U4A2hm31R5 — TRT HABER (@trthaber) December 30, 2023

Yürüyüşe Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu katılacak ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ temasıyla düzenlenen yürüyüşe pek çok siyasi ve ünlü isim de destek veriyor. Galata Köprüsü, yürüyüş sebebiyle sabah saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı

Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasına canı pahasına, gözünü kırpmadan vatan toprakları adına şehadete koşan kahraman Türk askerlerini anarak başlamak istediğini söyledi.

Katillerin adlarının değiştiğini ama hedeflerinin hiç değişmediğini ifade eden Beşinci, şöyle konuştu:

"Milletimizi ve bayrağımızı hedef alan teröristler ve onları yönetenler gayet iyi bilinmektedir. Milletimiz ve devletimiz ise onlara gereken cevabı vermektedir. Her bir şehidimizin hesabı sorulmaktadır. Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek, şehitlerimizden aldığımız ilhamla tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Beşinci, bugün tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandıklarını belirterek, coğrafyaları üzerinde oynanmak istenen tüm oyunların farkında olduklarını dile getirdi.

Bu oyunun arkasındaki gücü de geçmişten edindikleri tecrübelerle çok iyi bildiklerini aktaran Beşinci, "Dün Hakkari'de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze'de soykırımların arkasındaki irade aynı iradedir. Gazze'de Ekim ayından bu yana terör devleti İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına, tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta bir katliam ve soykırım yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Zalime karşı mücadele, İslami ve insani bir görevdir"

Beşinci, her zaman adaletten, insan haklarından bahseden Batılı devletlerin, söz konusu Müslümanlar olunca çifte standartlarını konuşturup İsrail'i görmezden geldiğini kaydetti.

Tüm dünyada çocuk hakları, kadın hakları, basın ve insan hakları konuşulurken 21. yüzyılda Gazze'deki insanların yaşam haklarını konuştuklarına dikkati çeken Beşinci, şöyle devam etti:

"Zalimlerin insanlık dışı bu politikası dünyada karşılık bulmamış, aksine tüm halklar 'insan olmanın gereği olarak' vicdanlarının sesi ile hareket etmiş, tüm dünya adeta Gazze olmuştur. İşte bugün ülkemizin sivil toplum kuruluşları olarak, aslında sadece birer insan olarak bizlerin mücadelesi, dünyanın bütün ırklarını tek ırk, tek kalp, tek insan haline dönüştüren İslamiyet, insaniyet, hakkaniyet mücadelesidir. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyete karşı duranların mücadelesidir. Alemin gözbebeği insanın onurunu, izzetini, şerefini yaşatmak için adanmış yüreklerin mücadelesidir. Mücadelemiz elbette bütün bir insaniyet adına değil bütün bir insaniyet içindir. Biliyoruz ki zalime karşı mücadele, İslami ve insani bir görevdir."

"Filistin bizim öz meselemizdir" diyen Beşinci, "Bu bilinçle 1 Ocak 2024 sabahı saat 08.30'da Milli İrade Platformu olarak tüm annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı Galata Köprüsü'nde Filistin'in sesi olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camisi'nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü'ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek, "Ve inanıyoruz. Milletimiz haykıracak, gök kubbede hoş bir sada yayılacak. Milletimiz toplanacak, hakikati tüm dünya görecek. Milletimiz yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek. 100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde 'Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü'ne bekliyoruz." diye konuştu.

"Türk milleti, bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Şehitleri anmanın önemine işaret eden Erdoğan, "Aslında bu vatanı bize vatan yapan unsurların temelinde şehitlerimizin kutlu kanları yatıyor. 1 Ocak buluşmamızda, bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin'de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nedense bunların arkasındaki kirli eller, Türkiye'nin buradaki tutumunu sindiremeyen eller, bütün kuklalarını hemen devreye sokuyorlar ama milletimiz Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerinin, kimler tarafından desteklendiğini de çok iyi biliyor. Bunların düğmelerine neden bu dönemde basıldığını da çok iyi anlıyor. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki hem şehitlerimizi anmak, rahmetle yad etmek hem de Gazze'de olup bitenlerle Filistin'de olup bitenlerle bu terörist eylemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu hatırlatmak için 1 Ocak'ta inşallah buluşacağız."

Bilal Erdoğan, 1 Ocak sabahında çevredeki camilerde sabah namazları kılınıp şehitler için hatim duaları yapılacağını belirterek, daha sonra hep birlikte camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüneceğini ve yeni yılın ilk sabahında Türkiye'den dünyaya güçlü bir mesaj gideceğini kaydetti.

Türk milletinin olanların farkında olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını, "Türk milleti, Filistin'in yanında, Türk milleti, bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor ve bu topraklar üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyecek. Bunu inşallah haykırmak istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla da inşallah 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere..." diye tamamladı.