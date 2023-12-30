Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde deprem bölgesi öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk ziyaretini toplu açılış törenine katılmak üzere 7 Ocak'ta Antalya'ya gerçekleştirdi.

İkinci ziyaretini 15 Ocak'ta Muğla'ya yapan Erdoğan, Marmaris-Datça yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, yine toplu açılış törenleri için 21 Ocak'ta Bursa'ya, 27 Ocak'ta Bilecik'e, 28 Ocak'ta Denizli'ye, 4 Şubat 2023 tarihinde Aydın'a birer ziyaret gerçekleştirdi.

Deprem bölgesine özel önem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içindeki en fazla ziyaretlerini, özel önem verdiği deprem bölgelerine gerçekleştirdi.

Erdoğan, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere maruz kalan Kahramanmaraş'a 8 Şubat 2023 tarihinde bir ziyaret yaptı. Aynı gün deprem felaketinin yaşandığı Hatay'a ve Adana'ya giden Erdoğan, depremzedelerle bir araya geldi.

Bölgedeki ziyaretlerine ertesi gün de devam eden Erdoğan, 9 Şubat'ta Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te depremzedelerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta ise yine depremden etkilenen Adıyaman'a ve Malatya'ya, 11 Şubat'ta da Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gitti.

9 gün sonra yeniden deprem bölgesine ziyaret

Erdoğan, 8 ve 11 Şubat tarihleri arasındaki deprem bölgesi ziyaretinden 9 gün sonra yeniden bölgeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Şubat'ta Hatay'a ve Kahramanmaraş'a, 21 Şubat'ta ise Osmaniye ve Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, 27 Şubat'ta Adıyaman'a ziyarette bulunurken, 28 Şubat'ta ise yeniden Kahramanmaraş'a ve Malatya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart 2023 tarihinde de yeniden Hatay'daki depremzedelerle buluştu.

Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni ve Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılmak üzere, 18 Mart'ta Çanakkale'ye giderken, 19 Mart'ta ise Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açılışını gerçekleştirmek üzere Balıkesir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Temel atma töreni için yeniden deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık depremi sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu'nun ilk temel atma törenine katılmak üzere 23 Mart'ta yeniden Kahramanmaraş'a gitti.

Ertesi gün Hatay'a geçen Erdoğan, "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere 27 Mart'ta Adıyaman'a, Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak için de 31 Mart'ta Gaziantep'e ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, aynı gün depremlerden etkilenen Kilis'i de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için 1 Nisan'da Elazığ'a, deprem konutları temel atma törenlerine katılmak üzere de 13 Nisan'da Malatya'ya ve 14 Nisan'da ise Diyarbakır'a gitti.

Toplu açılış törenine katılmak üzere 15 Nisan'da Kocaeli'ye giden Erdoğan, 897 afet konutu temel atma ve 659 konut ile 61 dükkanın anahtar teslim törenlerine katılmak üzere de 16 Nisan'da Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere 18 Nisan'da Afyonkarahisar'a giderken, aynı gün toplu açılış töreni için Eskişehir'de bulundu.

Karadeniz doğal gazını devreye aldı

Partisinin 19 Nisan'da gerçekleştirilen Denizli mitingine katılan Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne katılmak üzere, 20 Nisan tarihinde Zonguldak'a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak üzere 22 Nisan'da deprem bölgesi Gaziantep'e gitti.

Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelmek ve yürütülen faaliyetleri yerinde incelemek üzere, 22 Nisan'da yeniden Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış törenine katılmak ve yeni Altay Tankı'nın testler için TSK'ya teslim törenine katılmak üzere, 23 Nisan tarihinde Sakarya'ya giderken, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere de 24 Nisan'da Bursa'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, AK Parti'nin mitingine katılmak üzere 24 Nisan'da Manisa'ya, 29 Nisan'da İzmir'e, 2 Mayıs'ta Antalya'ya gitti. Toplu açılış töreni için aynı gün Konya'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs'ta partisinin Rize mitingine katıldı.

Aynı gün Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni için Trabzon'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'ta Giresun, Ordu ve Samsun'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mayıs'ta Van ve Erzurum mitingine, 6 Mayıs'ta Kayseri ve Mersin mitinglerine, 8 Mayıs'ta ise Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitinglerine katıldı.

Erdoğan, 9 Mayıs'ta Aydın ve Adana, 10 Mayıs'ta Batman ve Mardin'de mitinglerde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Adıyaman ve Kahramanmaraş'a, 21 Mayıs'ta ise Hatay ve Gaziantep'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Mayıs'ta Malatya ve Sivas'a, 8 Temmuz'da Bayburt ve Gümüşhane’ye giderken, 25 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis'e, 26 Ağustos'ta Muş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'e katılmak üzere 29 Eylül'de İzmir'e giderken, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak için de 4-6 Kasım tarihinde Rize'ye ziyarette bulundu.