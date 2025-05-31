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TRT Haber 31.05.2025 10:34

Emine Erdoğan: Anadolu'nun kadim sofraları gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anadolu'nun kadim sofrası, şimdi gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor. Gastronomi Liseleri ile dilerim mutfağımız, sadece damakta değil, kültürde, sanatta ve dünyada hak ettiği yeri bulur." dedi.

Emine Erdoğan: Anadolu'nun kadim sofraları gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun kadim sofrası, şimdi gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor. Gastronomi Liseleri ile dilerim mutfağımız, sadece damakta değil, kültürde, sanatta ve dünyada hak ettiği yeri bulur. Bu güzel başlangıç, ülkemizin sesi, sofraların ortak dili olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.

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