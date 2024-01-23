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TRT Haber 23.01.2024 09:27

Emeklinin gözü TBMM'de

SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artışı içeren kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükselecek.

Emeklinin gözü TBMM'de
[Fotograf: AA]

Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor. İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılıyor.

Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.

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