Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaretinde konuştu.

Bakan Bilgin, konuşmasında şunları kaydetti;

Enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekliler maruz kalıyorlar. Onları sosyal devlet sorumlulu bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bilginiz gibi asgari ücreti bu düzeyde gerçekleştirdik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyareti sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/Njw6V0TPpE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2023

Enflasyonda düşme eğilimi var bu eğilim devam edecek. Fakat olağan dışı gelişmeler ortaya çıkınca bunun çalışanların, emeklilerin gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Biz çalışanlarımızı koruyoruz.

"En düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var"

5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var.

Bayram ikramiyesi

Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Bu çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu. Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

"Emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır"

Emeklilerin beklediği, onların daha rahat nefes alacak, bugünkü tahribatın ekonomideki enflasyonist tahribatın karşısında onları koruyacak önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.