Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol, CHP adına Muharrem Erkek, İyi Parti adına Şenol Sunat, DEVA Partisi adına İdris Şahin, Saadet Partisi adına Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Serhan Yücel, Gelecek Partisi adına Ayhan Sefer Üstün tarafından, YSK Başkanı Ahmet Yener'in hediye ettiği kalemlerle imzalanarak, YSK Başkanlığına sunuldu.

YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6 partinin seçim ittifakı protokolünü sunduklarını bildirdi.

İttifaktaki partilerin, 2021 Eylül'den bu yana birlikte çalıştıklarını belirten Erkek, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimiz, 84 maddeyi kapsayan anayasa değişikliği önerimiz, ortak politikalar mutabakat metnimiz, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritamız ve belirlediğimiz ilkeler ışığında Millet İttifakı olarak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine katılacağız." diye konuştu.

Seçimlerde sadece iktidarın değişmeyeceğini, büyük bir zihniyet değişimini de hep birlikte yaşayacaklarını savunan Erkek, şöyle devam etti:

"Amacımız, yeni bir siyaset kültürüyle yeni bir yönetim anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek özgürce yaşamak, refahı sağlamak, her bireyin, her yurttaşın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin etmektir. Bu amaçla bir araya geldik ve bu amaçlarla belirlediğimiz tüm mutabakat metinleri ve ilkelerimiz ışığında Millet İttifakı olarak hazırız. Seçim ittifakımızı da Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımıza sunduk."

"Millet İttifakı, 6 siyasi partiden oluşuyor"

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti sonrası ılımlı mesajlar verildiği, HDP'nin ittifakın neresinde yer alacağı"na ilişkin sorusunu cevaplayan Erkek, "Bizim ittifakımız burada, Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşuyor." diye konuştu.

İyi Partili Sunat da "Bugün Millet İttifakı'nın protokolünü 6 siyasi partinin temsilcileri olarak getirdik. Konu bu." ifadelerini kullandı.