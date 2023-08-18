‘Ekstrem’ sıcaklıklar daha ne kadar sürecek?

Bir süredir yurdu etkisi altına alan ve mevsim normalinin çok üstünde seyreden "ekstrem" sıcaklıklar, hafta sonu Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde etkili olmayı sürdürecek.

Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların iç kesimlerde biraz azalacağı fakat mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde yağış beklenmezken, yarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ege'nin iç kesimlerinde aralıklarla yağış geçişi görülebilecek. Pazar günü Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yeni haftada ise Doğu Karadeniz'de yağış geçişleri görülecek.

Hafta sonu en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 36-37, İstanbul ve Samsun'da 30-31, İzmir'de 33, Antalya'da 30-31, Adana'da 36, Diyarbakır'da 41-42 derece civarında seyredecek.

İç kesimlerde sıcaklıklar biraz düşecek

Yeni haftada ise en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 34, İstanbul'da 30-32, Samsun'da 30-31, İzmir'de 36-38, Antalya'da 30-34, Adana'da 35-43, Diyarbakır'da 40-41 derece civarında olacak.

Deprem bölgesinde yağış beklenmezken, bölgenin tamamında sıcaklıklar 40 derece ve üzerinde olacak.

Marmara'da rüzgara dikkat

Öte yandan hafta sonu ve pazartesi günü Marmara Bölgesi'nin tamamında kuzeydoğudan rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.