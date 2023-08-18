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Gündem
AA 18.08.2023 13:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden dolandırıcı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden dolandırıcı tutuklandı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanan Fatih Emre H.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanma istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli Fatih Emre H.'nin savcılıktaki ifadesinde, kendisini Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan bir kişi olarak tanıttığı, konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine dönüştürerek kişilerden menfaat elde etmeye çalıştığını söyledi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Fatih Emre H.'nin tutuklanmasına karar verdi.

MİT'in çalışmasıyla yakalanmıştı

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı.

Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti.

Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak, dün emniyet birimlerine teslim edilmişti.

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