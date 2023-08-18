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TRT Haber 18.08.2023 10:10

3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Son 2 ayda teslim olan terörist sayısı 32'ye yükseldi.

3 terörist daha teslim oldu
[Fotograf: AA]

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist daha teslim oldu.

Son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32'ye yükseldi.

Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu.

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek " sözlerini kullandı.


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