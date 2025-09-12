Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' davasında ara karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla, yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.

Kimlik tespitinde tahsil durumunun 'yüksek lisans' olduğunu iddia eden İmamoğlu, aylık gelirinin ise 250 bin lira olduğunu söyledi.

Duruşma, hakimin iddianame özetini okumasıyla başladı.

Mahkeme ara kararını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine soruşturma yürütmüştü.

İddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İlk duruşma mahkemenin ara kararını açıklamasıyla sona erdi.

Mahkeme, İmamoğlu'nun tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşmanın 20 Ekim'de yapılmasına karar verildi.