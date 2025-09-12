Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 12.09.2025 20:25

Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' davasında ara karar açıklandı

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ilk duruşması yapıldı. Duruşma, mahkeme ara kararını açıklaması ile sona erdi.

Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' davasında ara karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla, yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.

Kimlik tespitinde tahsil durumunun 'yüksek lisans' olduğunu iddia eden İmamoğlu, aylık gelirinin ise 250 bin lira olduğunu söyledi.

Duruşma, hakimin iddianame özetini okumasıyla başladı.

 

Mahkeme ara kararını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine soruşturma yürütmüştü.

İddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İlk duruşma mahkemenin ara kararını açıklamasıyla sona erdi.

Mahkeme, İmamoğlu'nun tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşmanın 20 Ekim'de yapılmasına karar verildi. 

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul
