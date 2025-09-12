Açık 27.9ºC Ankara
TRT Haber 12.09.2025 17:45

İletişim Başkanı Duran: Demokrasimize yönelik her türlü tehdidin karşısında durmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da milletçe vatanımıza sahip çıkmaya, demokrasimize yönelik her türlü tehdidin karşısında sarsılmaz bir irade ile durmaya devam edeceğiz." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980 Askerî Darbesi…

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu darbe, millet iradesini hiçe saydı, siyaseti askıya aldı, milyonlarca insanın hayatını derinden etkiledi.

Darbe, sadece demokrasiyi ve siyaseti değil; toplumsal hafızayı, özgürlükleri ve adalet duygusunu da yaraladı.

Milletimizin ortak hafızasında derin izler bırakan bu acı tecrübe, bizlere daima şu gerçeği hatırlatıyor: Demokrasi, hukuk, özgürlük, birliğimiz ve beraberliğimiz sahip olduğumuz en kıymetli hazinelerimizdendir.

15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da milletçe vatanımıza sahip çıkmaya, demokrasimize yönelik her türlü tehdidin karşısında sarsılmaz bir irade ile durmaya devam edeceğiz."

12 Eylül Darbesi Burhanettin Duran Darbe Son Dakika
